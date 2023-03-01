Евросоюз изменил подход к антироссийским санкциям

Европейский союз (ЕС) изменил подход к антироссийским санкциям, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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«Брюссель сместил акцент с принятия новых санкций против России на применение уже введенных ограничений. Новый подход обусловлен, прежде всего, давлением со стороны столиц всех стран ЕС (за исключением воинственных Прибалтики и Польши), которые утверждают, что больше нет места для новых санкций против [России]», — говорится в статье.

По данным газеты, дипломаты из дюжины стран Евросоюза утверждают, что санкции в отношении любых импортируемых товаров ударят по блоку больше, чем по России. В частности, они указали на удобрения, редкоземельные металлы, титан и урановые стержни.