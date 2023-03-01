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1 час назад

Российский дизель застрял в море

Lenta.ru

Теплая зима значительно снизила спрос на российский дизель. К концу февраля в море на плавучих хранилищах скопилось 1,9 миллиона баррелей топлива. Это рекорд с октября 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler Inc.

Российский дизель застрял в море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накопление дизтоплива в таком количестве за три недели после вступления потолка цен на нефтепродукты значит, что его часть была отгружена из российских портов без покупателей, отмечет издание. То, что топливо застряло в море, может повлиять на темпы переработки и производства сырой нефти в России, считают эксперты.

Ранее в испанский порт Таррагона запретили вход танкеру Maersk Magellan, перевозящему дизель. Причиной названо то, что корабль под флагом Сингапура перевозит груз, происходящий с судна Nobel. Оно ходит под камерунским флагом, но до 1 июля 2022 года находилось в российской юрисдикции.

По итогам прошлого года испанские энергетические компании закупили у России рекордные за последние десять лет объемы дизельного топлива.

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