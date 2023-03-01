Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

В Минэнерго заявили, что Россия не намерена продавать нефть любой ценой

Газета.Ru

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Москва не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, соответствующий принцип заложен в сокращении добычи страны в марте. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение... нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема», — заявил Сорокин.

Он отметил, что эти принципы обозначил президент России Владимир Путин, а также вице-премьер РФ Александр Новак.

Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

10 февраля Новак заявил о планах сократить уровень суточной добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в первый месяц весны 2023 года. При этом решение должно коснуться только сырой нефти, но не конденсата. По его словам, объемы сокращения добычи сырья российскими компаниями будут пропорциональны уровню добычи нефти. Итоговое решение по каждой фирме будет приниматься «в зависимости от добычи».

Экономика,Павел Сорокин,Александр Новак,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий