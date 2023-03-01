Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Москва не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, соответствующий принцип заложен в сокращении добычи страны в марте. Его слова приводит РИА Новости.

10 февраля Новак заявил о планах сократить уровень суточной добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в первый месяц весны 2023 года. При этом решение должно коснуться только сырой нефти, но не конденсата. По его словам, объемы сокращения добычи сырья российскими компаниями будут пропорциональны уровню добычи нефти. Итоговое решение по каждой фирме будет приниматься «в зависимости от добычи».