В России замедлилась годовая инфляция

Годовая инфляция в России к 27 февраля замедлилась до 11,01% по сравнению с 11,36% неделей ранее. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Отмечается, что ведомство представило данные об инфляции в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

В документе уточняется, что с 21 по 27 февраля 2023 цены снизились на 0,02%. Таким образом, годовая инфляция замедлилась до 11,01%.

По данным ведомства, ключевой вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло удешевление продовольственных товаров.

Кроме того, специалисты министерства зафиксировали дефляцию в секторе услуг на фоне снижения цен на внутренние перелеты и путевки в санатории.