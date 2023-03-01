Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

В России замедлилась годовая инфляция

Илья Родин

Годовая инфляция в России к 27 февраля замедлилась до 11,01% по сравнению с 11,36% неделей ранее. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Отмечается, что ведомство представило данные об инфляции в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

В документе уточняется, что с 21 по 27 февраля 2023 цены снизились на 0,02%. Таким образом, годовая инфляция замедлилась до 11,01%.

По данным ведомства, ключевой вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло удешевление продовольственных товаров.

Кроме того, специалисты министерства зафиксировали дефляцию в секторе услуг на фоне снижения цен на внутренние перелеты и путевки в санатории.

В Минэкономразвития спрогнозировали, что инфляция в текущем году составит 5,5%.

Экономика,Минэкономразвития,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий