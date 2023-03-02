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37 минут назад

Внешний госдолг России сократился впервые за три года

ТК «Звезда»

Внешний госдолг России в 2022 году сократился до 4,039 триллиона рублей - уменьшение произошло впервые за последние три года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой Счетную палату РФ.

Внешний госдолг России сократился впервые за три года
Фото: Екатерина Аверьянова ТРК ЗвездаЕкатерина Аверьянова ТРК Звезда

Экономисты отмечают, что с 2019 года в России отмечалась тенденция в росту внешнего госдолга, к 2021 году но достиг 4,435 триллиона рублей.

Совокупный госдолг России в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала до 17,1%. Эксперты считают безопасным для национальной экономики уровень до 20% ВВП.

В Счетной палате отметили, что соотношение общего госдолга России к ВВП является наименьшим среди всех стран-членов G20.

Экономика,Счетная палата,
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