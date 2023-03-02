Внешний госдолг России сократился впервые за три года

Внешний госдолг России в 2022 году сократился до 4,039 триллиона рублей - уменьшение произошло впервые за последние три года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой Счетную палату РФ.

Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Экономисты отмечают, что с 2019 года в России отмечалась тенденция в росту внешнего госдолга, к 2021 году но достиг 4,435 триллиона рублей.

Совокупный госдолг России в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала до 17,1%. Эксперты считают безопасным для национальной экономики уровень до 20% ВВП.