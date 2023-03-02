Внешний госдолг России снизился впервые за три года

Госдолг России в прошлом году сократился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей. следует из данных Счетной палаты, на которые ссылается РИА Новости.

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Сообщается, что в 2019 году госдолг составил 3,395 трлн рублей, в 2020 году - 4,189 трлн рублей, в 2021 году - 4,435 трлн рублей, а в 2022 году - 4,039 трлн рублей. При этом по итогам 2022 года объем общего госдолга был 22,82 трлн рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.

Внутренний госдолг по итогам прошлого года составил 18,78 млрд рублей, объем внешнего госдолга - 4 038,6 млрд рублей, в том числе по госгарантиям - 1 381,9 млрд рублей.

При этом в Счетной палате пояснили, что с учетом резервов госдолг находится на безопасном уровне, его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран-членов G20. Также уточняется, что безопасным считается уровень госдолга в пределах 20% ВВП.

В этой связи в ведомстве напомнили, что в ряде развитых стран уровень госдолга превышает 100% ВВП, не оказывая серьезного влияния на устойчивость их экономики.