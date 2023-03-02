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23 минуты назад

Таинственный флот стал помогать России перевозить нефть по всему миру

Lenta.ru

Российская нефть все еще находит покупателей по всему миру. Но даже те, кто целыми днями отслеживает ее перемещение, не могут точно определить, кто перевозит сырье, пишет CNN.

Таинственный флот стал помогать России перевозить нефть по миру
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

По мере ужесточения западных санкций против России возник флот «таинственных танкеров». К нему стали присоединяться все больше судов, готовых помогать экспортировать российскую нефть, отмечает телеканал. Эксперты оценивают размер этого «теневого» флота примерно в 600 судов, или около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире.

Кто владеет и управляет многими из этих кораблей, остается загадкой. Появились новые малоизвестные игроки, в некоторых случаях замешаны подставные компании в Дубае или Гонконге. Одни купили танкеры у европейцев, другие сдавали старые судна, которые в противном случае могли бы оказаться на свалке, пишет CNN. Значение «серого» флота возросло, поскольку Москва переориентировала поставки на Китай и Индию.

Доставка сырья более отдаленным покупателям связана с дополнительными сложностями и юридическими рисками, особенно после того, как страны Большой семерки ввели ценовые ограничения на российскую нефть. «Есть флот, который не ведет никакого бизнеса с Россией, а есть флот, который занимается почти исключительно российским бизнесом», — сказал Ричард Мэтьюз, глава исследовательского отдела EA Gibson.

России предрекли зависимость от европейских нефтяных танкеров

По данным аналитической компании Kpler, экспорт российской нефти в Китай и Индию достиг рекордного уровня в прошлом году. Ранее стало известно, что иранские «танкеры-призраки», помогающие Тегерану обходить американские санкции, переключились на перевозки российской нефти.

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