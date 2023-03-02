Индия скупает российскую нефть значительно ниже потолка цен

Индия покупает российскую нефть значительно ниже установленного потолка, заявили высокопоставленные чиновники Госдепартамента США, пишет Bloomberg.

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Закупки Нью-Дели российской нефти являются постоянной темой для обсуждения между США и Индией, поскольку Вашингтон стремится лишить Россию доходов от продажи сырья, говорят источники. Чуть больше года назад Индия почти не покупала российскую нефть, теперь рынок Южной Азии стал для Москвы ключевым.

Нью-Дели стремится извлечь выгоду благодаря значительным скидкам на российскую нефть. Однако есть и проблемы, связанные с санкциями. Индийские покупатели должны доказать, что покупают сырье ниже 60 долларов за баррель. Это требует дополнительных проверок и отчетов. Все это может ударить по российскому экспорту, говорят эксперты.

Азиатская страна импортировала около 1,85 миллиона баррелей нефти в день из России в феврале, что близко к ее потенциальному максимуму (около двух миллионов баррелей в день). Хотя Китай может «купить буквально всю российскую нефть», Россия хочет сохранить индийский рынок, потому что он более прибыльный, отметил Виктор Катон, ведущий аналитик Kpler.