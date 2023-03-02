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3 минуты назад

Индия начала скупать российскую нефть значительно ниже потолка

Lenta.ru

Индия покупает российскую нефть значительно ниже установленного потолка, заявили высокопоставленные чиновники Госдепартамента США, пишет Bloomberg.

Индия скупает российскую нефть значительно ниже потолка цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закупки Нью-Дели российской нефти являются постоянной темой для обсуждения между США и Индией, поскольку Вашингтон стремится лишить Россию доходов от продажи сырья, говорят источники. Чуть больше года назад Индия почти не покупала российскую нефть, теперь рынок Южной Азии стал для Москвы ключевым.

Нью-Дели стремится извлечь выгоду благодаря значительным скидкам на российскую нефть. Однако есть и проблемы, связанные с санкциями. Индийские покупатели должны доказать, что покупают сырье ниже 60 долларов за баррель. Это требует дополнительных проверок и отчетов. Все это может ударить по российскому экспорту, говорят эксперты.

Азиатская страна импортировала около 1,85 миллиона баррелей нефти в день из России в феврале, что близко к ее потенциальному максимуму (около двух миллионов баррелей в день). Хотя Китай может «купить буквально всю российскую нефть», Россия хочет сохранить индийский рынок, потому что он более прибыльный, отметил Виктор Катон, ведущий аналитик Kpler.

Наличие теневого флота для перевозки нефти из России объяснили

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в феврале Россия поставляла в Китай 2,3 миллиона баррелей сырой нефти в день. По оценкам МЭА, спрос со стороны КНР в этом году вырастет примерно на 900 000 баррелей в день после снятия ограничений на поездки, введенных во время пандемии.

Экономика,Международное энергетическое агентство,Госдеп США,
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