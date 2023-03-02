Myśl Polska: Запад не смог "разорвать в клочья" экономику России

Западные страны не смогли «разорвать в клочья» экономику России, так как страна не ощутила серьезного экономического шока и устояла перед многочисленными ограничениями. Об этом пишет Myśl Polska.

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Дестабилизировать Россию не удалось, страна не ощутила экономического шока. Это произошло из-за того, что РФ занимает весомое место в мировой торговле. Речь идет о сырье, о не переработанных продуктах, что является очевидным изъяном российской экономики, но это ключевые товары, и их очень трудно заменить. Например, на Россию приходится 11% мировой торговли нефтью и ее продуктами, 17% природного газа, 30% аммиака и так далее.

В публикации указали, что Россия смогла выдержать удар и по финансовой системе, так как Центробанк предпринял необходимые меры, чтобы минимизировать последствия ограничений. В итоге, работа банков стабилизировалась. Кроме того, уход платежных систем Visa и MasterCard никак не повлиял на экономику.

По мнению автора статьи, помимо прочих ограничений, Россия пережила и уход западных компаний со своего рынка. Хотя на некоторое время часть отраслей промышленности и торговли была парализована, государство смогло оперативно вмешаться, защитив рабочие места. В итоге, российский бизнес и игроки из других стран смогли занять освободившиеся места.