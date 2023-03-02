Силуанов заявил о стремлении сохранить бюджетный баланс

«У нас будет сбалансированный бюджет на первичном уровне. То есть без процентных расходов. Доходы будут равны расходам. И это очень важно с точки зрения того, что мы видим целью нашей финансовой бюджетной политики... макростабильность, обеспечение, баланс и выполнение всех наших обязательств, в первую очередь социального плана, которые мы взяли перед нашими гражданами. Вот это очень важно», — заключил глава ведомства.