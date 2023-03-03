Экономист оценил прогноз о долларе по 200 рублей в 2025 году

Чтобы сбылся прогноз о курсе в 100 или 200 рублей за доллар, российская экономика должна рухнуть по отношению к американской, отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он оценил правдоподобность этой версии развития событий в беседе с «Лентой.ру».

Фото:

Ранее прогноз о том, что доллар к рублю может вырасти выше 100 рублей к 2024 году и превысить отметку в 200 рублей к 2025 году, предоставил главный макроэкономист компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Кроме того, в компании считают, что при цене на нефть эталонного сорта Brent 100 долларов за баррель России не избежать девальвации рубля.

Беляев счел прогноз сомнительным и объяснил свою точку зрения.

«Курс я рассматриваю как индикатор состояния экономики. Можем ли мы ожидать в ближайший год или два, как нам предсказывают, что у нас с экономикой произойдет нечто такое радикально-неприятное, не сказать, катастрофическое, что наша национальная валюта так ослабнет, фактически в полтора раза девальвируется по отношению к доллару? Вот тут я ставлю большой знак сомнения», — поделился экономист.

Нефть тут совершенно не при чем, полагает он. По словам аналитика, она уже лет 10-15 не является главным курсообразующим фактором. «Поэтому те американские санкции, которые касались непосредственно нефти, провалились», — отметил Беляев. Курс национальной валюты — производное от общеэкономических процессов, которые происходят в стране, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». А именно от динамики, эффективности производства и экспорта. Все эти вещи взаимосвязаны и свидетельствуют о прочности и эффективности экономики, обратил внимание он.