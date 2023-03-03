США усилили борьбу с попытками обхода санкций против России

Министерство юстиции США увеличивает штат сотрудников, занимающихся расследованием попыток обхода антироссийских санкций. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника министра юстиции США по национальной безопасности Мэтта Олсена.

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По словам Олсена, который выступал на ежегодной конференции американских юристов в Майами (штат Флорида), Минюст США набирает 25 новых специалистов для работы в подразделении, занимающемся контрразведкой и обеспечением соблюдения мер экспортного контроля. Таким образом власти США стараются "не допустить оказания России помощи в обходе санкционного режима частными компаниями и другими третьими сторонами", пишет издание. Газета не поясняет, сколько сотрудников Минюста на данный момент задействованы в выполнении этих задач.

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Как пишет The Wall Street Journal, Олсен пояснил, что новые сотрудники "будут работать с корпорациями в расследовании попыток обхода санкций и мер экспортного контроля". Кроме того, они "будут выдвигать уголовные обвинения против компаний, уличенных в нарушении" санкционного режима. Для этого ведомство набирает как новых сотрудников, так и переводит персонал из других своих подразделений.

В четверг Минфин, Минюст и Минторг США выступили с совместным заявлением, содержащим "предупреждение мировому сообществу, частному бизнесу и общественности" о последствиях, которые могут грозить за несоблюдение и попытки обхода антироссийских санкций. Власти США отметили, что "транснациональные компании должны проявлять бдительность" с целью выявить возможные попытки обхода санкционного режима.