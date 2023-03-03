США усилили борьбу с попытками обхода санкций против России

Министерство юстиции США увеличивает штат сотрудников, занимающихся расследованием попыток обхода антироссийских санкций. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника министра юстиции США по национальной безопасности Мэтта Олсена.
По словам Олсена, который выступал на ежегодной конференции американских юристов в Майами (штат Флорида), Минюст США набирает 25 новых специалистов для работы в подразделении, занимающемся контрразведкой и обеспечением соблюдения мер экспортного контроля. Таким образом власти США стараются "не допустить оказания России помощи в обходе санкционного режима частными компаниями и другими третьими сторонами", пишет издание. Газета не поясняет, сколько сотрудников Минюста на данный момент задействованы в выполнении этих задач.
Как пишет The Wall Street Journal, Олсен пояснил, что новые сотрудники "будут работать с корпорациями в расследовании попыток обхода санкций и мер экспортного контроля". Кроме того, они "будут выдвигать уголовные обвинения против компаний, уличенных в нарушении" санкционного режима. Для этого ведомство набирает как новых сотрудников, так и переводит персонал из других своих подразделений.
В четверг Минфин, Минюст и Минторг США выступили с совместным заявлением, содержащим "предупреждение мировому сообществу, частному бизнесу и общественности" о последствиях, которые могут грозить за несоблюдение и попытки обхода антироссийских санкций. Власти США отметили, что "транснациональные компании должны проявлять бдительность" с целью выявить возможные попытки обхода санкционного режима.
Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Вашингтон считает одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций. Кроме того, он выступил с утверждением, что санкции и меры экспортного контроля, воздействие которых будет ощущаться сильнее со временем, сказались на экономике и оборонных возможностях России, признав вместе с тем, что в этом направлении США "предстоит еще много работы".