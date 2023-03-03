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31 минуту назад

Россия является самым большим потребителем роз в мире

Парламентская газета

В среднем за год в нашей стране продаются 1,5 миллиарда стеблей роз. Учитывая, что общее потребление этого цветка в мире составляет 10 миллиардов в год, Россия является самым большим потребителем, рассказали накануне 8 Марта «Парламентской газете» в Национальной ассоциации цветоводов.

Россию назвали самым большим потребителем роз в мире
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Каждый второй цветок, который продается в России, — это роза, сообщил председатель Ассоциации Алексей Антипов. Таким образом, можно сказать, что именно роза — самый любимый цветок россиян. Цветов, чтобы поздравить любимых с 8 Марта, сейчас на рынке в достатке, уточнил эксперт.

«Цены на розы останутся на уровне прошлого года. Но значительно могут подорожать тюльпаны, так как в последнее время очень сильно подорожали голландские луковицы. Это связано с удорожанием энергоносителей», — заявил Антипов.

По мнению цветоводов необходимо снижать зависимость России от импортных роз, тюльпанов и мимоз.

«Сейчас доля отечественного цветка на российском рынке составляет лишь 17 процентов против 83-х, приходящихся на импорт», — рассказали в Национальной ассоциации цветоводов.

Россия готова увеличить свою долю цветов на рынке, заявил Антипов. По его мнению, потенциал для этого есть. Только в Национальную ассоциацию входят 13 комбинатов, суммарная площадь теплиц которых составляет порядка 170 гектаров.

Ранее стало известно, что российские цветоводы предложили провести антидемпинговое расследование из-за дешевого импорта. Его результатом может стать увеличение ставки таможенной пошлины на цветочную продукцию из-за границы — с 5 процентов сейчас до 15 в будущем.

Дешевое таможенное оформление в совокупности с низкой себестоимостью такой продукции обеспечивает импортерам более выгодные условия на рынке, чем российским производителям, полагают в Национальной ассоциации цветоводов, где и инициировали антидемпинговое расследование.

Экономика,Алексей Антипов,
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