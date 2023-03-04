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1 час назад

Во Франции допустили замалчивание выводов о взрывах на «Северных потоках»

Lenta.ru

Бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан допустил, что западные страны скрывают итоги трех расследований о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Своим мнением он поделился в эфире телеканала LCI.

Во Франции допустили замалчивание выводов о взрывах на «Северных потоках»
Фото: ТАССТАСС

Генерал напомнил о существовании немецкого, шведского и датского расследований о терактах и отсутствии заключений по ним.

«Никаких заключений нет. А если их нет, то, возможно, есть такие заключения, которые просто не хотят обнародовать», отметил Тренкан.

По его словам, принадлежность газопроводов российской компании указывает на то, что «взрыв не был бы выгоден России».

Он также назвал достоверной версию американского журналиста Сеймура Херша об организации этих взрывов Вашингтоном.

«Я считаю, что представленная версия абсолютно достоверна», — заключил экс-глава французской военной миссии.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023 года Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.

Почему про «Северные потоки» можно забыть

Экономика,Сеймур Херш,ООН,
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