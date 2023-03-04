Выбор Турции в качестве места для создания газового хаба объяснили

Аналитики назвали страну, которая станет газовым хабом будущего благодаря удачному географическому положению и газовой инфраструктуре. Прошлогодний октябрьский прогноз президента России Владимира Путина начинает сбываться - так полагает эксперт ЦСР Сергей Колобанов, сообщает РИА Новости.
Турция может стать главным газовым хабом Старого Света. Он возместит утраченный объем транзита российского газа после терактов на «Потоках».
Черноморский регион удобен как площадка для поставок в другие страны, прежде всего, в Европу, и для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.
«Турция – удобное место для организации поставок и формирования цен на газ для Юго-Восточной Европы», - говорит Колобанов.
По его словам, пока нет чёткого понимания, как будет функционировать газовый хаб в Турции и каковы перспективы его развития. Основная проблема в том, что нет решения о точке формирования цены: на какой площадке (бирже) и по какому принципу она будет определяться.
Ситуацию прояснит предстоящая международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу. Она должна состояться 14–15 февраля. Активные переговоры по хабу были приостановлены после землетрясений в Турции. Однако источник РИА, знакомый с переговорами, сообщает, что в ближайшее время они возобновятся.
Ранее эксперт спрогнозировал, повлияет ли землетрясение на проект газового хаба в Турции.