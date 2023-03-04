Выбор Турции в качестве места для создания газового хаба объяснили

Аналитики назвали страну, которая станет газовым хабом будущего благодаря удачному географическому положению и газовой инфраструктуре. Прошлогодний октябрьский прогноз президента России Владимира Путина начинает сбываться - так полагает эксперт ЦСР Сергей Колобанов, сообщает РИА Новости.

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Турция может стать главным газовым хабом Старого Света. Он возместит утраченный объем транзита российского газа после терактов на «Потоках».

Черноморский регион удобен как площадка для поставок в другие страны, прежде всего, в Европу, и для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.

«Турция – удобное место для организации поставок и формирования цен на газ для Юго-Восточной Европы», - говорит Колобанов.

По его словам, пока нет чёткого понимания, как будет функционировать газовый хаб в Турции и каковы перспективы его развития. Основная проблема в том, что нет решения о точке формирования цены: на какой площадке (бирже) и по какому принципу она будет определяться.

Ситуацию прояснит предстоящая международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу. Она должна состояться 14–15 февраля. Активные переговоры по хабу были приостановлены после землетрясений в Турции. Однако источник РИА, знакомый с переговорами, сообщает, что в ближайшее время они возобновятся.