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28 минут назад

РИА Новости: власти Ирана позаимствовали у России меры по укреплению национальной валюты

Газета.Ru

Власти Ирана позаимствовали у России меры по укреплению национальной валюты. Речь идет в том числе о практике по регулированию доходов и резервов от экспортных операций местным Центробанком (ЦБ), сообщает РИА Новости.

Иран позаимствовал у России меры по укреплению национальной валюты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За последние полгода курс иранской национальной валюты — риал — снизился почти вдвое. В итоге за американский доллар сейчас дают больше 600 тыс. риалов (в середине декабря курс находился на отметке 380 тыс.). Укрепление контроля со стороны местного ЦБ помогло властям страны не допустить еще большего падения курса расчетной единицы, уточняется в статье.

«Все валютные доходы и резервы от экспортных операций теперь регулируются ключевой ставкой ЦБ. Год назад так же поступили в России. Действия ЦБ и Минфина купировали резкое обрушение рубля, всплеск инфляции, риски для банковской системы», — говорится в материале.

2 марта Министерство финансов (Минфин) США расширило санкции в отношении Ирана. Под новые ограничения попали некоторые иранские энергетические фирмы, включая Бушерскую нефтехимическую компанию, Shiraz Petrochemical, а также 20 судов.

Экономика,Банк России,
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