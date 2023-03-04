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1 час назад

Экономист Белхароев спрогнозировал снижение цен на некоторые продукты

Вечерняя Москва

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев спрогнозировал снижение цен на ряд продуктов.

Спрогнозировано снижение цен на некоторые продукты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Некоторые продукты весной традиционно дорожают, например, те же фрукты и овощи. Но это не касается прошлогоднего урожая — его как раз нужно поскорее продать, пока он имеет товарный вид, — заявил Белхароев.

Аналогичная ситуация обстоит и с зерновыми, которыми на сегодняшний день насыщен отечественный рынок. Белхароев подчеркнул, что если цена в России падает, то соответствующим образом растет экспорт.

В связи с этим российское правительство держит на особом контроле хлебный рынок. Экономист предположил, что цены будут колебаться в пределах ежегодных инфляционных процессов.

— Так что резких скачков не допустят — для этого есть множество рычагов, включая налоговые послабления, — указал специалист.

Несмотря на это Белхароев предупредил, что не стоит ожидать снижения стоимости мясомолочной продукции, поскольку Россия сегодня по-прежнему зависима от импортных поставок. Исключением же в этом вопросе является мясо свинины, которое отечественные производители поставляют в достаточном объеме, передает агентство «Прайм».

Также «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, какие продукты подорожают и подешевеют в марте. По словам специалиста, цены на товары зависят от множества факторов.

Экономика,Леонид Холод,РУДН,Правительство РФ,
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