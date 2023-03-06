В Польше предупредили о «демографическом метеорите»

Президент польского Института государственных финансов Славомир Дудек заявил, что население Польши стремительно стареет, и это рискует стать национальной экономической проблемой. Таким образом он прокомментировал выводы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обзоре польской экономики на 2023 год, передает Rzeczpospolita.

Как отметил Дудек, Польша уже находится в демографическом кризисе. По его словам, за десятилетие число поляков сократилось почти на 2 млн.

«Можно немного изменить траекторию этого кризисного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — отметил экономист.

По мнению Дудека, для решения проблемы необходимо смягчить миграционную политику, стимулировать экономическую активность населения, а также повысить пенсионный возраст и рождаемость. При этом он отметил, что «в последнем случае реальность неумолима», и она показывает, что даже очень дорогостоящие программы не приносят ощутимых результатов.