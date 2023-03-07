Система «Мир» получит новую важную функцию

Платежная система «Мир» обязала банки запускать переводы между корпоративными счетами по картам «Мир» с конца апреля. Об этом говорится в информационном бюллетене «Мир».

Фото: ТАСС ТАСС

«Платежная система „Мир“ обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами. Банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень „Мир“», — цитирует документ РБК.

Возможность проведения таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard. Теперь отправлять средства в режиме 24/7 могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир».

Деньги будут поступать через мобильный банк или личный кабинет. Срок внедрения операции в каждом банке может отличаться.