Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
18 минут назад

В России озвучили дефицит бюджета

Lenta.ru

В январе-феврале текущего года дефицит федерального бюджета в России составил 2,58 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

При этом, согласно предварительным оценкам, доходы бюджета в отчетный период составили 3,16 триллиона рублей — на 25 процентов ниже объема поступлений за тот же период прошлого года. Объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,74 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52 процента.

«Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе-феврале текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете», — говорится в сообщении.

Силуанов: Россия к 2025 году выйдет на сбалансированный бюджет

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что уровень госдолга страны на начало 2023 года составляет 15,1 процента ВВП. По его словам, низкий долг — это преимущество, которое позволяет свободнее вести операции на финансовом рынке и получать займы для финансирования расходов бюджета в будущем.

Экономика,Антон Силуанов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий