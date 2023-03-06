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35 минут назад

Во Франции из-за забастовки остановили работу трех из четырех терминалов СПГ

ТАСС

Работники трех из четырех терминалов сжиженного природного газа (СПГ) во Франции прекратили работу на семь дней в знак протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM со ссылкой на объединение сотрудников энергетической компании Elengy при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

Во Франции из-за забастовки остановили работу трех из четырех терминалов СПГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, два терминала расположены в коммуне Фос-сюр-Мер на юго-востоке республики (департамент Буш-дю-Рон), третий - в городе Сен-Назер на западе страны (департамент Атлантическая Луара).

Отмечается, что газ не будет подаваться в распределительную сеть французского газового оператора GRTgaz, филиалом которого является Elengy, не будет производиться разгрузка танкеров СПГ и заполнение транспортировочных цистерн.

Четвертый терминал СПГ расположен в коммуне Дюнкерк на севере Франции. О его остановке не сообщается.

Ранее глава CGT Филипп Мартинез в интервью еженедельнику Le Journal du dimanche пообещал, что 7 марта "Франция встанет", чтобы выразить свое несогласие с предлагаемым властями проектом пенсионной реформы. По его словам, готовится более 260 протестных акций, на которых ожидаются "миллионы участников". В то же время BFM со ссылкой на внутренние прогнозы аналитиков МВД страны сообщал об ожидаемом властями количестве протестующих на уровне от 1,1 до 1,4 млн человек.

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