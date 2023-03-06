Во Франции из-за забастовки остановили работу трех из четырех терминалов СПГ

Работники трех из четырех терминалов сжиженного природного газа (СПГ) во Франции прекратили работу на семь дней в знак протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM со ссылкой на объединение сотрудников энергетической компании Elengy при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

По его данным, два терминала расположены в коммуне Фос-сюр-Мер на юго-востоке республики (департамент Буш-дю-Рон), третий - в городе Сен-Назер на западе страны (департамент Атлантическая Луара).

Отмечается, что газ не будет подаваться в распределительную сеть французского газового оператора GRTgaz, филиалом которого является Elengy, не будет производиться разгрузка танкеров СПГ и заполнение транспортировочных цистерн.

Четвертый терминал СПГ расположен в коммуне Дюнкерк на севере Франции. О его остановке не сообщается.