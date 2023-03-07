Восточный экономический форум перенесли на неделю

Восточный экономический форум запланирован на 12–15 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

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Изначально мероприятие должно было пройти 5–8 сентября.

Площадкой для ВЭФ выбран кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Пленарное заседание состоится 14 сентября 2023 года. В Росконгрессе уточнили, что решение об уточнении дат ВЭФ связано с графиком международных мероприятий.

«Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня», — заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся в столице Приморского края, Владивостоке. Целью мероприятия является стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. I Восточный экономический форум состоялся 3–5 сентября 2015 года.