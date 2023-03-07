Президент РФ Владимир Путин прокомментировал непростую для России ситуацию, сложившуюся на фоне санкций, пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло". По его мнению, это станет шагом к дальнейшей суверенизации страны.
"Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно", - сказал глава государства во вторник на встрече с руководителем Сбербанка Германом Грефом.
Глава государства отметил, что трудности и проблемы, которые России пытаются извне создавать в разных сферах, включая финансы, в целом удалось преодолеть.
"Хотел бы отметить, и делаю это с удовольствием: несмотря на некоторые известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, трудности, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовой, все-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального Банка в целом - хочу это подчеркнуть - удалось преодолеть", - констатировал глава государства.