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24 минуты назад

Путин прокомментировал санкции пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло"

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал непростую для России ситуацию, сложившуюся на фоне санкций, пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло". По его мнению, это станет шагом к дальнейшей суверенизации страны.

"Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно", - сказал глава государства во вторник на встрече с руководителем Сбербанка Германом Грефом.

Глава государства отметил, что трудности и проблемы, которые России пытаются извне создавать в разных сферах, включая финансы, в целом удалось преодолеть.

США расширили санкции против России

"Хотел бы отметить, и делаю это с удовольствием: несмотря на некоторые известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, трудности, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовой, все-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального Банка в целом - хочу это подчеркнуть - удалось преодолеть", - констатировал глава государства.

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