"Хотел бы отметить, и делаю это с удовольствием: несмотря на некоторые известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, трудности, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовой, все-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального Банка в целом - хочу это подчеркнуть - удалось преодолеть", - констатировал глава государства.