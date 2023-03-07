ЕС заместил поставки дизельного топлива из России

Государства Северо-Западной Европы значительно увеличили импорт дизельного топлива из Китая, Саудовской Аравии, Индии и Южной Кореи. Это позволило им заместить поставки из России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго США.

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Уточняется, что существенная часть дизтоплива поставлялась из России посредством морских перевозок. В общей сложности, объем импорта доходил до 53%.

После введения в феврале 2023 года ограничительных мер поставки ресурса сократились до 2%. На фоне этого увеличили поставки страны Ближнего Востока и Азии.

В пресс-службе пояснили, что в период с октября 2021-го по сентябрь 2022-го Саудовская Аравия поставляла в среднем 68 тыс. б/с. В феврале 2023 года королевство экспортировало уже 202 тыс. б/с.

Индия, в свою очередь, увеличила поставки в аналогичный период со 110 тыс. б/с до 161 тыс. б/с в феврале 2023-го. Также заметно нарастили поставки США, Южная Корея и Китай.