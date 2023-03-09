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1 час назад

Греф дал прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Темп роста ВВП России в 2023 году составит около 0%, а инфляция на конец года окажется в районе 5-6% на фоне роста зарплат при низкой безработице и оживления потребительского рынка, сообщил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

Греф дал прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно прогнозам аналитиков Сбера, кредиты на конец 2023 года для юрлиц увеличатся на 10-12%, а физлиц - на 11-13%. Рост также ожидается в части депозитов как для физических, так и для юридических лиц.

Напомним, что Банк России ожидает динамику ВВП РФ в 2023 году от минус 1% до плюс 1%. В то же время аналитики ЦБ отмечают, что добровольное сокращение РФ добычи нефти с марта на 0,5 млн б/с отразится на уровне ВВП начиная со 2-го квартала 2023 года. При этом экономическая активность в РФ в начале 2023 году повысилась, поэтому при отсутствии новых значимых вызовов динамика ВВП РФ в 2023 году может оказаться лучше, чем ожидается в базовом ЦБ, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Экономика,Герман Греф,Банк России,
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