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41 минуту назад

В ОПЕК оценили падение инвестиций в нефтедобычу

Lenta.ru

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис оценил падение инвестиций в нефтедобычу в 500 миллиардов долларов в год. Его слова приводит ТАСС.

В ОПЕК оценили падение инвестиций в нефтедобычу
Фото: ТАССТАСС

«Мы говорим примерно о более чем 500 миллиардах долларов каждый год», — указал он в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в США.

Аль-Гаис подчеркнул, что в настоящее время наблюдается значительное сокращение вложений в нефтяной сектор, что может оказать негативные последствия в области энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК предрек рост спроса на нефть в 2023 году. Он отметил, что, по мнению картеля, спрос в нынешнем году увеличится на 2,3 миллиона баррелей в сутки.

Экономика,ОПЕК,
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