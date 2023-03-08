В ОПЕК оценили падение инвестиций в нефтедобычу

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис оценил падение инвестиций в нефтедобычу в 500 миллиардов долларов в год. Его слова приводит ТАСС.

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«Мы говорим примерно о более чем 500 миллиардах долларов каждый год», — указал он в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в США.

Аль-Гаис подчеркнул, что в настоящее время наблюдается значительное сокращение вложений в нефтяной сектор, что может оказать негативные последствия в области энергетической безопасности и доступности энергоносителей.