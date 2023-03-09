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35 минут назад

Турция начала отклонять декларации на оформление транзитных грузов из ЕС в Россию

BFM.RUиещё 2

Турция начала отклонять декларации на оформление транзитных грузов, которые идут из Евросоюза в Россию. Об этом Business FM рассказал генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Турция начала отклонять декларации на транзит грузов из ЕС в Россию
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

По его словам, 8 марта авиакомпании начали отменять ранее подтвержденные букинги на все грузы, которые идут в Россию через территорию Турции. А вслед за этим пришло сообщение от коллег с турецких таможенных постов о том, что на некоторых терминалах турецкая таможенная система начала отклонять оформление транзитных деклараций на грузы, которые не произведены в Турции и поступили из ЕС либо из США, Канады и других стран, которые ввели санкции в отношении России. Продолжает сам Георгий Властопуло:

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«Эту информацию начали проверять сегодня с утра, и, действительно, оказалось, что на некоторые декларации, на некоторые грузы именно европейского происхождения мы не можем даже оформить транзитную декларацию, потому что система блокирует эту декларацию. То есть невозможно произвести декларирование в турецкой таможенной системе, таможенная система блокирует такую декларацию, пишет ошибку, невозможно оформить этот груз. Там грузов скопилось огромное количество, потому что Турция, как вы знаете, — это крупнейший транзитный хаб для всех грузов, и ждут официального разъяснения от Минтранспорта Турции. Многие логистические компании, которые действуют на территории Турции, уже написали обращение, письмо в министерство транспорта и ждут разъяснений, что будет в отношении этих грузов. Обоснуйте позицию, либо вы будете оформлять, либо не будете, и вообще, что с ними делать. Потому что на сегодняшний день, по сути дела, эта процедура, то есть отказ в оформлении транзита, ничем не подкреплена, никакими законодательными актами, а просто отказывают оформлять. Это очень тревожная новость, потому что ситуация критичная. Мы не раз давали комментарии в отношении того, что если будут давить вторичными санкциями в отношении грузов на Турцию, то мало не покажется. Учитывая, что импорт из Турции вырос на 50%, до 9 млрд рублей с 6,5 млрд рублей, то есть мы сейчас оказываемся в достаточно затруднительной ситуации, мы сами как логистические операторы, которые везут огромное количество грузов, сотни грузов через Турцию, да, сейчас находимся в достаточно затруднительном положении. Следовательно, в затруднительном положении оказываются все импортеры на территории России. Мне буквально секунду назад выслали файл, который бродит по телеграм-каналам, с перечнем кодов ТНВЭД, которые запрещены сейчас в Турции к оформлению транзита. В достоверности этой бумаги я пока что не убедился, но сам факт, что такие уже вбросы начались, присутствует».

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Турция сейчас фактически заняла место транзитного хаба для российских импортеров. Контейнерные терминалы Стамбула могут обрабатывать свыше 1200 судов в год. Есть возможность проводить банковские взаиморасчеты с контрагентами и широкая вариативность маршрутов доставки на плече «Турция — Россия». Перевозки можно осуществлять морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также используя мультимодальные схемы.

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