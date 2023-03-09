Турция начала отклонять декларации на транзит грузов из ЕС в Россию

Турция начала отклонять декларации на оформление транзитных грузов, которые идут из Евросоюза в Россию. Об этом Business FM рассказал генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
По его словам, 8 марта авиакомпании начали отменять ранее подтвержденные букинги на все грузы, которые идут в Россию через территорию Турции. А вслед за этим пришло сообщение от коллег с турецких таможенных постов о том, что на некоторых терминалах турецкая таможенная система начала отклонять оформление транзитных деклараций на грузы, которые не произведены в Турции и поступили из ЕС либо из США, Канады и других стран, которые ввели санкции в отношении России. Продолжает сам Георгий Властопуло:
«Эту информацию начали проверять сегодня с утра, и, действительно, оказалось, что на некоторые декларации, на некоторые грузы именно европейского происхождения мы не можем даже оформить транзитную декларацию, потому что система блокирует эту декларацию. То есть невозможно произвести декларирование в турецкой таможенной системе, таможенная система блокирует такую декларацию, пишет ошибку, невозможно оформить этот груз. Там грузов скопилось огромное количество, потому что Турция, как вы знаете, — это крупнейший транзитный хаб для всех грузов, и ждут официального разъяснения от Минтранспорта Турции. Многие логистические компании, которые действуют на территории Турции, уже написали обращение, письмо в министерство транспорта и ждут разъяснений, что будет в отношении этих грузов. Обоснуйте позицию, либо вы будете оформлять, либо не будете, и вообще, что с ними делать. Потому что на сегодняшний день, по сути дела, эта процедура, то есть отказ в оформлении транзита, ничем не подкреплена, никакими законодательными актами, а просто отказывают оформлять. Это очень тревожная новость, потому что ситуация критичная. Мы не раз давали комментарии в отношении того, что если будут давить вторичными санкциями в отношении грузов на Турцию, то мало не покажется. Учитывая, что импорт из Турции вырос на 50%, до 9 млрд рублей с 6,5 млрд рублей, то есть мы сейчас оказываемся в достаточно затруднительной ситуации, мы сами как логистические операторы, которые везут огромное количество грузов, сотни грузов через Турцию, да, сейчас находимся в достаточно затруднительном положении. Следовательно, в затруднительном положении оказываются все импортеры на территории России. Мне буквально секунду назад выслали файл, который бродит по телеграм-каналам, с перечнем кодов ТНВЭД, которые запрещены сейчас в Турции к оформлению транзита. В достоверности этой бумаги я пока что не убедился, но сам факт, что такие уже вбросы начались, присутствует».
Турция сейчас фактически заняла место транзитного хаба для российских импортеров. Контейнерные терминалы Стамбула могут обрабатывать свыше 1200 судов в год. Есть возможность проводить банковские взаиморасчеты с контрагентами и широкая вариативность маршрутов доставки на плече «Турция — Россия». Перевозки можно осуществлять морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также используя мультимодальные схемы.