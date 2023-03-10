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59 минут назад

Европа рекордно увеличила поставки сладкого в Россию

Lenta.ruиещё 1

По итогам 2022 года Евросоюз поставил в Россию шоколад и конфеты на 617 миллионов евро (654 миллиона долларов) — в денежном выражении экспорт достиг исторического максимума. Такие подсчеты на основе данных Евростата представило РИА Новости.

Европа рекордно увеличила поставки сладкого в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В страну было ввезено почти 87 тысяч тонн шоколадной продукции на рекордные 514,8 миллиона евро (плюс 17,6 процента год к году) и 59 тысяч тонн какао-сырья, в том числе бобов, порошка и масла на 180,1 миллиона евро (12,5 процента). Максимума также достиг экспорт белого шоколада: за год Россия закупила в Европе четыре тысячи тонн белого шоколада на 20,5 миллиона евро. Поставки выросли как в денежном, так и в натуральном выражении.

ЕС также увеличил экспорт сладостей без содержания какао — сумма ввезенного сладкого достигла 102,3 миллиона евро, что на 5,6 процента больше, чем в прошлом году. Сильнее всего в этой категории выросли поставки жевательных и желейных конфет.

США резко нарастили поставки товаров в Россию

Общий экспорт товаров из ЕС в Россию в прошлом году упал на 38,1 процента — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро. Специалисты отмечают, что тенденция, скорее всего, продолжится в текущем году.

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