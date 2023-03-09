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1 час назад

Топ-менеджер ExxonMobil счел поиск альтернатив российскому газу "сложной задачей" для Европы

Газета.Ruиещё 1

Поиск альтернативных поставщиков природного газа в отсутствие импорта топлива из России станет сложной задачей для европейских стран. Это обусловлено высокой долей выпавших объемов в связи с международными санкциями против Москвы, приводит слова старшего вице-президента по рынку сжиженного природного газа (СПГ) американской нефтегазовой компании Exxon Mobil Питера Кларка РИА Новости.

Поиск альтернатив российскому газу сочли «сложной задачей» для ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это (поиск альтернативных поставщиков природного газа. — «Газета.Ru») будет сложной задачей. Из России поступали большие объемы. Это будет сложно», — заявил Кларк.

9 марта вице-президент американской нефтегазовой компании Exxon Mobil Питер Кларк также допустил, что неблагоприятные погодные условия в европейском регионе следующей зимой могут стать угрозой для энергобезопасности стран Евросоюза (ЕС) при прохождении следующего отопительного сезона. Сильные холода будут иметь «большой эффект».

8 марта глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен связала рост счетов европейцев за газ и электричество на 300% прошлым летом с резким сокращением поставок российских энергоносителей. Однако несмотря на снижение импорта топлива из РФ на 80%, странам Евросоюза (ЕС) удалось найти альтернативных газовых экспортеров.

Экономика,Exxon Mobil,Еврокомиссия,ЕС,
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