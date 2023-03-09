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59 минут назад

Стало известно, куда идут российские нефтепродукты после введения эмбарго

Лера Букина

По итогам прошлого месяца Россией было направлено в дружественные страны порядка 80% объема дизельного топлива. Еще часть – 13% - была поставлена ряду европейских государств. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора.

Стало известно, куда идут российские нефтепродукты после введения эмбарго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что тогда начали действовать ограничения ЕС. Под дружескими странами в данном случае подразумеваются Турция, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Тунис, Бразилия и Марокко, под странами Евросоюза - Латвия, Болгария и Гибралтар, уточнила гендиректор агентства Тамара Сафонова.

Она также указала на отсутствие критического падения спроса на мировом рынке после того, как вступило эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Вместе с тем собеседница отметила, что в мире все же наблюдается небольшое снижение спроса, которое связано с ограничениями, введенными из-за эпидемиологической ситуации.

Сафонова подчеркнула, что российские углеводороды - ключевой фактор сохранения мирового энергетического баланса.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «потолок» цен на отечественную нефть, введенный Западом, признаваться Россией не будет. Кроме того, он указал на то, что российская сторона сделала шаги, которые позволят не допустить ущерба своим интересам.

Экономика,Дмитрий Песков,ЕС,
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