Стало известно, куда идут российские нефтепродукты после введения эмбарго

По итогам прошлого месяца Россией было направлено в дружественные страны порядка 80% объема дизельного топлива. Еще часть – 13% - была поставлена ряду европейских государств. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора.

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Напомним, что тогда начали действовать ограничения ЕС. Под дружескими странами в данном случае подразумеваются Турция, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Тунис, Бразилия и Марокко, под странами Евросоюза - Латвия, Болгария и Гибралтар, уточнила гендиректор агентства Тамара Сафонова.

Она также указала на отсутствие критического падения спроса на мировом рынке после того, как вступило эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Вместе с тем собеседница отметила, что в мире все же наблюдается небольшое снижение спроса, которое связано с ограничениями, введенными из-за эпидемиологической ситуации.

Сафонова подчеркнула, что российские углеводороды - ключевой фактор сохранения мирового энергетического баланса.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.