США призвали нефтетрейдеров продолжить поставки российской нефти

Американские власти обратились к крупнейшим нефтетрейдерам с призывом продолжить перевозки российской нефти, которая ранее попала под ограничения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

Неназванный представитель фирмы, которая специализируется на торговле топливом, заявил, что США «активно поощряли» к возобновлению перевозок российской нефти.

Газета указывает на проведение встреч между сотрудниками Минфина США и представителями крупнейших международных трейдеров. Речь идет, в частности, о Trafigura и Gunvor. Власти заверили, что увеличение объемов операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами не будет считаться нарушением санкций Запада, отмечает издание.

Вашингтон пытается добиться стабильности глобальных поставок нефти, подчеркивает FT.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.

Также с 5 декабря Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.