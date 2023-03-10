Названы альтернативные Турции маршруты транзита санкционных грузов

Бизнес приступил к поиску альтернативных маршрутов после того, как Турция остановила транзит на территорию РФ в рамках параллельного импорта грузов с продукцией, попавшей под ограничения. Об этом заявила руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко, передает РБК.

Она назвала ОАЭ возможным альтернативным вариантом. В Noytech Supply Chain Solutions тоже считают, что в этом случае целесообразно рассмотреть маршруты с использованием транзита в ОАЭ и далее через Иран. Другим вариантом является заезд в ряд стран СНГ. Однако в компании предупреждают, что это отразится на сроках и ценах.

Собеседники связывают такой шаг Турции со вступлением данной страны в Таможенный союз с ЕС. Так, оформляют грузы в европейской таможенной системе, пояснили эксперты. В ней, как отмечается, действует запрет на экспорт в РФ санкционных грузов. Речь идет о грузах европейского и американского происхождения.