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1 час назад

Названы альтернативные Турции маршруты транзита санкционных грузов

Лера Букина

Бизнес приступил к поиску альтернативных маршрутов после того, как Турция остановила транзит на территорию РФ в рамках параллельного импорта грузов с продукцией, попавшей под ограничения. Об этом заявила руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко, передает РБК.

Она назвала ОАЭ возможным альтернативным вариантом. В Noytech Supply Chain Solutions тоже считают, что в этом случае целесообразно рассмотреть маршруты с использованием транзита в ОАЭ и далее через Иран. Другим вариантом является заезд в ряд стран СНГ. Однако в компании предупреждают, что это отразится на сроках и ценах.

Собеседники связывают такой шаг Турции со вступлением данной страны в Таможенный союз с ЕС. Так, оформляют грузы в европейской таможенной системе, пояснили эксперты. В ней, как отмечается, действует запрет на экспорт в РФ санкционных грузов. Речь идет о грузах европейского и американского происхождения.

В России отреагировали на остановку транзита санкционных грузов через Турцию

Таможенный союз между ЕС и Турцией создали в 1995 году. Предполагается отказ от использования во взаимной торговле пошлин и нетарифных ограничительных мер. Под меры не подпадают сельскохозяйственные продукты и изделия из углерода и стали.

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