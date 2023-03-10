Годовая инфляция в России в феврале замедлилась до 10,99%

Годовая инфляция в России в феврале 2023 года замедлилась до 10,99% с 11,77% в январе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,46%, следует из данных Росстата.

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Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,79% по сравнению с январем и на 9,33% в годовом выражении. Непродовольственные товары подешевели на 0,08% в месячном выражении и подорожали на 11,22% по сравнению с февралем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 0,72% к январскому показателю и на 13,01% в годовом выражении.

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Продовольственные товары

В феврале значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, цены на репчатый лук выросли на 34,2%, на помидоры - на 15,2%, на виноград - на 13,7%, на бананы - на 11,5%, на груши - на 7,5%, на огурцы - на 7,1%, на морковь - на 6,8%. Цены на лимоны снизились на 4,9%, на грибы - на 1,5%, на орехи - на 0,5%.

Кроме того, из продовольственных товаров подорожали куриные яйца - на 2,6%, рыба живая и охлажденная - на 2%, жевательная резинка - на 1,8%, мясные консервы для детского питания - на 1,7%, йогурты - на 0,9%.

В то же время гречневая крупа подешевела на 3,5%, манная крупа - на 2,6%, горох и фасоль - на 2,3%, пшеничная мука - на 2,2%, овсяная и перловая крупа - на 2%, какао - на 1,6%, охлажденная и мороженая курица - на 1,4%, кофе - на 1,3%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,2%, куриные окорочка - на 1,1%, свинина (кроме бескостного мяса), вермишель, черный байховый и зеленый чай - на 1%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В феврале из непродовольственных товаров более всего подешевели теле- и радиотовары - на 4,4%, из них телевизоры - на 4,5%, а также флеш-накопители USB - на 2,8%.

Среди строительных материалов снизились цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 2,6%, на обрезные доски - на 1,4%, на ламинат - на 0,7%, на красный кирпич - на 0,6%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подешевели детские подгузники - на 0,9%, соски (пустышки) детские, антисептики для рук - на 0,7%, стиральные порошки - на 0,5%, бутылочки для кормления - на 0,4%, дезинфицирующие средства для поверхностей, гигиенические прокладки - на 0,1%. Вместе с тем выросли цены на спички - на 1,6%, на зубные пасты - на 0,8%, на сухие корма для домашних животных, на хозяйственное мыло - на 0,6%, на детские кремы - на 0,5%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, в среднем выросли на 0,3%, в том числе на фуросемид - на 3,7%, на ибупрофен - на 1,5%, на ацетилсалициловую кислоту (отечественный аспирин) - на 1,4%, на аскорбиновую кислоту, омепразол, дротаверин (но-шпу), на натрия хлорид, амоксициллин с клавулановой кислотой, осельтамивир, колекальциферол (витамин Д3) - на 0,7-1,3%, на глицин, эуфиллин, винпоцетин, панкреатин, бисопролол, амлодипин, фосфоглив - на 0,1-0,6%. При этом снизились цены на гриппферон - на 1%, на супрастин - на 0,7%, на перекись водорода - на 0,6%, на азитромицин - на 0,5%, на смекту и ксарелто - на 0,4%.

Услуги

В феврале среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки в Египет - на 13,2%, ОАЭ - на 9,6%, страны Закавказья - на 8,9%, Турцию - на 5,2%, отдельные страны Средней Азии - на 5,1%, в Белоруссию - на 4,4%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 7,3%, экскурсионных туров по России - на 3,6%, проживания в гостиницах категорий 4-5 звезды - на 2%, автобусных экскурсий - на 1,9%, проживания в гостиницах категории три звезды - на 1,5%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 1,2%, билетов в театры - на 1%, проживания в гостиницах категории одна звезда и мотелях и речных круизов на территории России - на 0,8%, билетов в кинотеатры и путевок в санатории - на 0,7%, проживания в гостиницах категории две звезды - на 0,4%, билетов в музеи и на выставки - на 0,3%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены и тарифы на авиаперелет экономическим классом - на 6,2%, проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 1,8%, троллейбусе - на 1,4%, междугородном и городском автобусах - на 1,1%, маршрутном такси - на 0,7%, трамвае - на 0,6%, такси - на 0,4%. Стоимость проезда в поездах дальнего следования снизилась на 1,1%.

Из услуг ЖКХ, оказываемых населению, выросли тарифы на услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 1,3%, содержание и ремонт жилья для граждан - собственников жилья - на 0,7%, оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,6%.

Среди бытовых услуг выросли цены на услуги бань и душевых, химчистку мужского костюма - на 1,2%, мойку легкового автомобиля, стирку и глажение белья, стрижку модельную в мужском зале - на 0,9%, ремонт брюк из всех видов ткани и рытье могилы - на 0,8%. Цена за установку пластиковых окон снизилась на 1,2%.