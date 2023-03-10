Стоимость овощей в России за неделю уменьшилась на 2%

Стоимость плодоовощной продукции в России за неделю с 28 февраля по 6 марта 2023 года снизилась на 2%, в том числе огурцы подешевели на 14,2%, картофель - на 2,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

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"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2%, в том числе на огурцы - на 14,2%, картофель - на 2,1%, капусту белокочанную - на 0,6%", - сообщили в ведомстве.

В то же время, по данным Росстата, цены на помидоры увеличились на 5,8%, бананы - на 1,6%, лук репчатый - на 1%, свеклу столовую и яблоки - на 0,4%, морковь - на 0,2%.

В ведомстве также отметили, что за период с 28 февраля по 6 марта 2023 г. выросли цены на чай черный - на 1,1%, яйца куриные - на 0,9%, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,8%, консервы овощные для детского питания и муку пшеничную - на 0,6%, сахар-песок - на 0,5%, баранину - на 0,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, сметану, печенье, рис - на 0,3%, рыбу мороженую, масло сливочное и подсолнечное, водку - на 0,2%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, маргарин, творог, хлеб ржаной, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.