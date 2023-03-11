В Запорожье предложили создать свободную экономическую зону в регионе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил обратиться к опыту Крыма. Он пояснил, что создание в Запорожье свободной экономической зоны позволит существенно повысить бизнес-активность в регионе, пишет РИА «Новости».

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По его оценке, СЭЗ предоставит местным предпринимателям широту действий, даст возможность перезагрузить региональную экономику, вывести ее на новый уровень.

Рогов пояснил, что власти Запорожья предпринимают первые шаги по созданию условий для экономического развития региона.

Так, они ввели нулевую налоговую ставку для предприятий, осуществляющих производство и переработку рыбы, мяса, молочных изделий, выпечку хлеба.

Кроме того, такая ставка действует для организаций, задействованных в образовательной, социальной, бытовой сферах.