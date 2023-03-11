N-TV: Шольц пообещал Германии новое "экономическое чудо"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германию ждет новое «экономическое чудо». Вместе с тем, предпосылок для этого практически нет, заявил в статье для телеканала N-TV обозреватель Хендрик Видуилт.

Автор пояснил, что Шольц надеется на значительный эффект от инвестиций в климатическую сферу. В частности, он полагает, что Германия сможет достичь таких же темпов роста, как в 1950-1960-е годы.

Кроме того, канцлер уверяет, что ему удастся решить проблему с безработицей. Вместе с тем, уточняет обозреватель, энергетический переход приведет к тому, что многие по тем или иным причинам потеряют работу.

Чудо в экономике в принципе возможно, считает колумнист, но для того, чтобы оно произошло, следует принять ряд мер. В том числе, сократить бюрократию, снизить налоговое бремя для юридических лиц, прекратить тратить денежные средства в огромных объемах на Минобороны и на поддержку Украины.

По большому счету, дух 50-х проглядывает только в том, что женщины, забыв о феминизме, возвращаются к домашнему очагу, отмечает автор статьи. Они надевают фартуки и встают к плите.