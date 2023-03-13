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1 час назад

В США закрыли второй банк за неделю по решению властей

Ura.Ruиещё 7

В США 12 марта закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank — второе финансовое учреждение, которое они закрыли после Silicon Valley Bank. Об этом стало известно из совместного заявления Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

В США закрыли второй банк за неделю по решению властей
Фото: ТАССТАСС

«Мы также объявляем об аналогичном исключении в отношении системного риска для Signature Bank», — говорится в заявлении. Банковские регуляторы заявили, что вкладчики Signature Bank будут иметь полный доступ к своим вкладам. «Как и в случае с решением Silicon Valley Bank, налогоплательщик не несет никаких убытков», — уведомили регуляторы.

Silicon Valley Bank был закрыт финансовым регулятором Калифорнии 11 марта. В издании Axios написали о том, что США из-за этого грозит кризис банковской системы. Позднее американские власти приняли решение, согласно которому все вкладчики обанкротившегося банка получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме 13 марта.

Экономика,Казначейство США,ФРС,
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