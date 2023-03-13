В США закрыли второй банк за неделю по решению властей

«Мы также объявляем об аналогичном исключении в отношении системного риска для Signature Bank», — говорится в заявлении. Банковские регуляторы заявили, что вкладчики Signature Bank будут иметь полный доступ к своим вкладам. «Как и в случае с решением Silicon Valley Bank, налогоплательщик не несет никаких убытков», — уведомили регуляторы.