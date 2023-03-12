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21 минуту назад

США угрожает катастрофический банковский кризис

Майк Габриелян

США угрожает катастрофа банковской системы, если власти не спасут средства вкладчиков Silicon Valley Bank. Об этом пишет издание Axios.

США угрожает катастрофический банковский кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президенту Байдену угрожает катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет спасти вкладчиков Silicon Valley Bank прежде чем в понедельник, 13 марта откроются отделения», - пишет издание.

Журналисты отмечают, что в других странах доминируют три или четыре банка. США с их тысячами банков — исключение.

«Задача Федеральной корпорации страхования депозитов состоит в том, чтобы до последнего укреплять доверие к каждому из этих банков. Сейчас эта работа стала труднее и актуальнее, чем когда-либо», - резюмирует издание.

Silicon Valley Bank стал банкротом накануне. Этот второе крупнейшее банкротство в истории американских банков. Финучреждение входило в число крупнейших банков США и специализировалось на стартапах.

Ранее стало известно, что Илон Маск размышляет о покупке SVB.

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