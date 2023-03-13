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41 минуту назад

РБК: аналитики допустили, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Газета.Ru

Издание РБК со ссылкой на аналитиков написало, что Центробанк на заседании совета директоров в пятницу 17 марта примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Аналитики спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке в марте
Фото: ТАССТАСС

На трех заседаниях ранее регулятор сохранял ключевую ставку на этом уровне. Четыре раза подряд Банк России оставлял ставку неизменной в 2020 и 2021 годах. Тогда она продержалась на отметке 4.25% годовых восемь месяцев.

Ряд опрошенных РБК экспертов допустили повышение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта.

Ранее агентство «Прайм» написало, что ЦБ в своем базовом прогнозе ожидает чистую прибыль российских банков на уровне 1,2-1,5 трлн трлн рублей. Как говорится в публикации, регулятор допускает, что прибыль банковского сектора в 2024 году может составить 1,2-1,7 трлн рублей.

Издание РБК со ссылкой на данные Центробанка сообщило, что в прошлом году российские банки выпустили порядка 389,6 млн карт для граждан. Как говорится в публикации, за январь-декабрь их количество увеличилось на 18%, что стало рекордом за последние девять лет, когда регулятор начал считать данные в этом формате.

Экономика,Банк России,
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