В США закрыли второй банк за неделю по решению властей

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1 час назад

Еще один крупный банк США остановил свою деятельность

Лера Букина

Signature Bank, который пользовался большим спросом у американских криптокомпаний, решили закрыть. Это следует из совместного заявления ведомств. Речь идет о Министерстве финансов США, Федеральной резервной системе и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Такой шаг был сделан в связи с системными рисками.

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Фото: ТАССТАСС

Деятельность банка прекратилась после банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Это крупнейшая разорившаяся кредитная организация со времен кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США и славился как кредитор для технологических стартапов.

Что касается Signature Bank, то у всех вкладчиков банка будет полный доступ к своим вкладам. Также сообщается, что налогоплательщик не столкнется с убытками. Отстранено от должности высшее руководство.

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В заявлении говорится, что все убытки Фонда страхования вкладов для поддержки незастрахованных вкладчиков возместят путем специальной оценки банков.

На 31 декабря 2022 года, у коммерческого Signature Bank были общие активы на сумму около $110,36 млрд и общие депозиты на сумму примерно $88,59 млрд, следует из данных Департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

О банкротстве SVB стало известно 11 марта. До этого закрылся криптовалютный банк Silvergate, который инвестировал в стартапы.

Экономика,Казначейство США,ФРС,
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