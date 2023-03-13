Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
16 минут назад

В России упростили регулирование обязательных требований для бизнеса

Лера Букина

Правительством России было упрощено регулирование обязательных требований для бизнеса. Об этом сообщила его пресс-служба.

В России упростили регулирование обязательных требований для бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В стране сняли запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Подпись на соответствующем постановлении поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, у бизнеса будет возможность инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью.

Отмечается, что скорректировать обязательные требования будет можно после того, как Минэкономразвития проведет оценку регулирующего воздействия. В пресс-релизе отмечается, что изменение допустимо, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты.

По словам заместителя председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко, власти РФ активно снижают административную нагрузку на бизнес.

Ранее Мишустин сообщил, что правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год.

Экономика,Дмитрий Григоренко,Михаил Мишустин,Минэкономразвития,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий