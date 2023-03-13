В России упростили регулирование обязательных требований для бизнеса

Правительством России было упрощено регулирование обязательных требований для бизнеса. Об этом сообщила его пресс-служба.

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В стране сняли запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Подпись на соответствующем постановлении поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, у бизнеса будет возможность инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью.

Отмечается, что скорректировать обязательные требования будет можно после того, как Минэкономразвития проведет оценку регулирующего воздействия. В пресс-релизе отмечается, что изменение допустимо, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты.

По словам заместителя председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко, власти РФ активно снижают административную нагрузку на бизнес.