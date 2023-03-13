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1 час назад

Трамп предсказал США новую Великую депрессию

Елена Прошина

В экономических проблемах США виноват президент Джо Байден, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Он также предсказал стране новую Великую депрессию. Об этом пишет ТАСС.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (бывший президент США - прим.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», - написал он в соцсети Truth Social.

Напомним, 10 марта было объявлено о банкротстве банка Silicon Valley Bank. Он был 16-м по величине в США. Его банкротство стало крупнейшим со времени финансового кризиса 2008 года.

Axios: Администрации Байдена грозит кризис банковской системы

Байден и Трамп уже неоднократно отпускали колкости в адрес друг друга. Ранее Джо Байден назвал Трампа «будущим президентом». При этом глава Белого дома перекрестился, сказав: «Боже упаси». В свою очередь, Трамп ранее обвинил Байдена и его команду в том, что они довели мир до Третьей мировой войны.

Экономика,Герберт Гувер,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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