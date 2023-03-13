Трамп предсказал США новую Великую депрессию

В экономических проблемах США виноват президент Джо Байден, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Он также предсказал стране новую Великую депрессию. Об этом пишет ТАСС.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (бывший президент США - прим.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», - написал он в соцсети Truth Social.

Напомним, 10 марта было объявлено о банкротстве банка Silicon Valley Bank. Он был 16-м по величине в США. Его банкротство стало крупнейшим со времени финансового кризиса 2008 года.