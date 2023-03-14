Названо последствие отключения России от SWIFT

Отключение России от системы SWIFT приводит к сильному торможению торговли между РФ и европейскими странами. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров.

Он назвал международные платежи серьезной проблемой. Такой шаг негативным образом отразился на всех, добавил собеседник. Он обратил внимание на то, что в каждый денежный перевод из России вмешивается специальный отдел. Он проверяет, есть ли санкционные составляющие в той или иной транзакции, пояснил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.

По его словам, таких отделов не так много. Они никогда не были в банковской системе основными, пояснил собеседник. Он также указал на загруженность сотрудников в текущий период. Прохоров уточнил, что перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней. В связи с этим ситуация с торговлей ухудшилась, подчеркнул собеседник.