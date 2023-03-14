Миллиардер указал на крушение американского капитализма

Основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин высказался о пакете мер по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB), который опубликовали американские регуляторы. По его словам, обнародованные данные демонстрируют, что американский капитализм «рушится на наших глазах», передает The Financial Times.

В беседе с газетой он заявил о потере финансовой дисциплины в связи с тем, что «правительство полностью выручило вкладчиков». Гриффин считает, что властям США не стоило делать такие решительные шаги.

Silicon Valley Bank (SVB) был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США и славился как кредитор для технологических стартапов.