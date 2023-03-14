Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
55 минут назад

Миллиардер указал на крушение американского капитализма

Лера Букина

Основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин высказался о пакете мер по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB), который опубликовали американские регуляторы. По его словам, обнародованные данные демонстрируют, что американский капитализм «рушится на наших глазах», передает The Financial Times.

Миллиардер указал на крушение американского капитализма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В беседе с газетой он заявил о потере финансовой дисциплины в связи с тем, что «правительство полностью выручило вкладчиков». Гриффин считает, что властям США не стоило делать такие решительные шаги.

Silicon Valley Bank (SVB) был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США и славился как кредитор для технологических стартапов.

SVB столкнулся с проблемами после закрытия Silvergate Bank. Клиентами банка 8 марта активно выводились средства со счетов. Это побудило кредитную организацию принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов. Речь идет о Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

Экономика,Кен Гриффин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий