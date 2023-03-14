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13 минут назад

В Кремле рассказали о влиянии банковских проблем США на Россию

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы с банковской системой США почти не влияют на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали о влиянии банковских проблем США на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков отметил, что у российской банковской системы есть «определенные связи с некоторыми сегментами» международной финансовой системы. Однако большинство российских банков находятся под санкциями «коллективного Запада», напомнил он.

«Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», - сказал Песков.

Ранее в США обанкротился Silicon Valley Bank, кредитовавший технологические стартапы. Он стал крупнейшим банком, обанкротившимся в Штатах после финансового кризиса 2008 года. Его активы составляли 209 миллиардов долларов и он входил в топ-20 банков страны.

Позже власти США решили закрыть Signature Bank из-за рисков, связанных с банкротством Silicon Valley Bank. Активы Signature Bank оценивались в 110 миллиардов долларов.

Вкладчики обоих банков получат полный доступ к своим вкладам.

Экономика,Дмитрий Песков,
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