В Кремле рассказали о влиянии банковских проблем США на Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы с банковской системой США почти не влияют на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков отметил, что у российской банковской системы есть «определенные связи с некоторыми сегментами» международной финансовой системы. Однако большинство российских банков находятся под санкциями «коллективного Запада», напомнил он.

«Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», - сказал Песков.

Ранее в США обанкротился Silicon Valley Bank, кредитовавший технологические стартапы. Он стал крупнейшим банком, обанкротившимся в Штатах после финансового кризиса 2008 года. Его активы составляли 209 миллиардов долларов и он входил в топ-20 банков страны.

Позже власти США решили закрыть Signature Bank из-за рисков, связанных с банкротством Silicon Valley Bank. Активы Signature Bank оценивались в 110 миллиардов долларов.