Названы причины закрытия банков в США

«Уход каждого из банков произошел по разным причинам на фоне не очень сильной американской экономики в целом. SVB обрушился по причине того, что обслуживал компании-стартапы, занимающиеся высокими технологиями — в такие неустойчивые времена они чувствуют себя плохо, и раз уходят клиенты, то банк попадает в кризисную ситуацию. Более того, на этот банк была атака вкладчиков, которые стали забирать депозиты из этого банка. Банк Signature был связан со слишком активными действиями в области криптовалюты, его пассивы были сформированы за счет криптовалютных поступлений, которые тоже обрушились, соответственно, банк тоже ушел со сцены», — объяснил эксперт.