Названы причины закрытия банков в США

Американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB) закрылись по разным причинам, и оба события не являются кризисными для всего банковского сектора, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал причины банкротства обеих компаний и заявил, что говорить о разрушении всей экономики США на данный момент преждевременно.
«Уход каждого из банков произошел по разным причинам на фоне не очень сильной американской экономики в целом. SVB обрушился по причине того, что обслуживал компании-стартапы, занимающиеся высокими технологиями — в такие неустойчивые времена они чувствуют себя плохо, и раз уходят клиенты, то банк попадает в кризисную ситуацию. Более того, на этот банк была атака вкладчиков, которые стали забирать депозиты из этого банка. Банк Signature был связан со слишком активными действиями в области криптовалюты, его пассивы были сформированы за счет криптовалютных поступлений, которые тоже обрушились, соответственно, банк тоже ушел со сцены», — объяснил эксперт.
Беляев также оценил возможность влияния данных событий на курс доллара США.
«Банкротство двух банков, даже достаточно крупных, влияет на курс национальной валюты только в крайне краткосрочном аспекте. Когда становится известно о проблемах в финансовой сфере, данная информация влияет на курс валюты, однако этот информационный налет очень быстро улетучивается, ситуация стабилизируется и курс возвращается туда, где он был. Хотя надо сказать, что американский доллар тоже может быть подвержен снижениям и колебаниям, но вовсе не из-за банкротства двух банков, а потому что сама американская экономика сейчас не самая сильная», — добавил Беляев.
Ранее стало известно, что после краха Silicon Valley Bank (SVB) банки и финансовые организации по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов. Сообщалось, что с конца прошлой недели их совокупная рыночная стоимость снизилась на 465 миллиардов долларов. В числе наиболее пострадавших оказались американские банки. В частности, акции калифорнийского First Republic Bank в понедельник упали на 61,8 процента, аризонского Western Alliance Bancorp — на 47,1 процента, а KeyCorp из Огайо — на 27,3 процента.