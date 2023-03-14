Помощник главы Минфина США сообщил о проведении с ЕС обзора лимита цен на нефть РФ в марте

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Попытки коллективного Запада ограничить предельные цены на экспортируемые Россией сырую нефть и продукты ее переработки могут выйти боком. С таким признанием выступил во вторник помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис.

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"Сейчас середина марта, мы оглядываемся назад, и вы спрашиваете, добились ли мы успеха. И я прежде всего хочу сказать с большим смирением, что это (механизм потолка цен - прим. ТАСС) действует лишь несколько недель <...>. Мы не ждем, что в нашу честь организуют парад. Ситуация с течением времени может измениться. Энергетические рынки являются непостоянными", - сказал представитель Минфина США, комментируя на семинаре в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне ограничение Западом цен на российские нефтепродукты.

"Так что, когда я пришел сюда со смирением и говорю: "Послушайте, это может выйти боком в будущем, это может не сработать так, как мы планировали, мы используем множество оговорок, выступаем с заявлениями..." - добавил Харрис.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма введения предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", вице-премьер указал, что "цена должна рыночным способом формироваться, исходя из баланса спроса и предложения".