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1 час назад

Путин назвал важнейший результат экономики РФ за 2022 год

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны. Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал важнейший результат экономики РФ за 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Путина, Россия прошла «очень важный этап своего развития в 2022 году», главный результат которого заключается в кратном усилении экономического суверенитета страны. Он отметил, что, несмотря на надежды Запада о быстром разрушении РФ, этого не произошло, поскольку «фундаментальные основы стабильности страны гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».

Также Путин считает, что все проблемы, свалившиеся на Россию в прошлом году, пошли экономике страны только на пользу, ведь государство стало «гораздо более суверенным и самостоятельным в сфере экономики и финансов».

Экономика,Владимир Путин,
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