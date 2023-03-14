Путин назвал важнейший результат экономики РФ за 2022 год

Президент России Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Путина, Россия прошла «очень важный этап своего развития в 2022 году», главный результат которого заключается в кратном усилении экономического суверенитета страны. Он отметил, что, несмотря на надежды Запада о быстром разрушении РФ, этого не произошло, поскольку «фундаментальные основы стабильности страны гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».