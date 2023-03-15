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38 минут назад

Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть

Елена Прошина

Проводимая западными странами политика, направленная на ограничение стоимости российской нефти, создает риски для рынка сырья, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана.

Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть
Фото: 

По его словам, такая позиция Запада добавляет неясности, в то время, как нужна стабильность в ситуации с энергоресурсами. Министр сравнил такие действия с предпринимаемыми в Соединенных Штатах стараниями принять закон NOPEC, который должен противодействовать Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Принц указал, что закон и действие ценового потолка очень разные инструменты, но их потенциальное влияние на рынок нефти одинаково. Все это неминуемо усугубит нестабильность и волатильность нефтяного рынка, а также повлияет на нефтяную отрасль в негативном плане.

Также Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти Саудовской Аравии не будут продавать нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на саудовские поставки. Кроме того, производство сырья будет сокращено. Он не исключил, что подобным образом поступят и другие страны.

Экономика,ОПЕК,
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