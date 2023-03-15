Инфляция в Аргентине превысила 100%

По итогам февраля 2023 года уровень инфляции в Аргентине составил 102,5%. Выше 100 процентных пунктов показатель не поднимался на протяжении последних 32 лет — с 1991 года, свидетельствуют данные Национального института статистики и переписей (INDEC) страны.

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При этом рост в сравнении с показателем первого месяца текущего года составил 6,6%. В то же время наибольшее увеличение потребительских цен в стране произошло в сегментах продовольственных продукты и безалкогольных напитков (+9,8%). Сильнее всего подорожала говядина, которая является основной мясной продукцией для местного населения, уточнили в ведомстве.

Также за последний месяц зимнего периода в стране выросли цены на услуги связи (+7,8%), а также отелей и ресторанов (+7,5%). Столь стремительного роста инфляции (+102,5%) не наблюдалось в Аргентине с начала 1990-х годов, экономика страны завершала период восстановления после гиперинфляции в 3000% в конце 1980-х, указало агентство Bloomberg.