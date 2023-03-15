Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
35 минут назад

INDEC: уровень инфляции в Аргентине превысил 100% впервые с 1991 года

Газета.Ruиещё 1

По итогам февраля 2023 года уровень инфляции в Аргентине составил 102,5%. Выше 100 процентных пунктов показатель не поднимался на протяжении последних 32 лет — с 1991 года, свидетельствуют данные Национального института статистики и переписей (INDEC) страны.

Инфляция в Аргентине превысила 100%
Фото: Газета.ruГазета.ru

При этом рост в сравнении с показателем первого месяца текущего года составил 6,6%. В то же время наибольшее увеличение потребительских цен в стране произошло в сегментах продовольственных продукты и безалкогольных напитков (+9,8%). Сильнее всего подорожала говядина, которая является основной мясной продукцией для местного населения, уточнили в ведомстве.

Также за последний месяц зимнего периода в стране выросли цены на услуги связи (+7,8%), а также отелей и ресторанов (+7,5%). Столь стремительного роста инфляции (+102,5%) не наблюдалось в Аргентине с начала 1990-х годов, экономика страны завершала период восстановления после гиперинфляции в 3000% в конце 1980-х, указало агентство Bloomberg.

5 октября издание Business Insider Polska допускало, что к концу 2022 года уровень инфляции в Аргентине может достичь критической отметки 100%. По итогам сентября этот показатель в стране находился на отметке 82,2% — самой высокой со времен Великой депрессии.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий